Große Resonanz: Über 70 Ehemalige treffen sich auf dem Hainstein in Eisenach, um das 70. Gründungsjubiläum der Thüringer Kirchenmusikschule zu begehen, an der bis zur 1987 erfolgten Schließung 220 Kantor-Katecheten aus-gebildet wurden.

Von Michael von Hintzenstern

"Die Thüringer Kirchenmusikschule in Eisenach wurde am 26. März 1950 mit einem Festakt zu nachmittäglicher Stunde in der Halle des Landeskirchenamts auf dem Pflugensberg eröffnet. Der Bachchor stand vor der kleinen Schuke-Orgel mit der vielzitierten Inschrift ›Musica sacra praeludium vitae aeternae‹ (Geistliche Musik ist das Vorspiel zum ewigen Leben). Professor Erhard Mauersberger dirigierte die Bachmotette ›Der Geist hilft unserer Schwachheit auf‹.