Mit der Wahl des neuen Landeskirchenrates (LKR) wurde am heutigen Donnerstag die konstituierende Sitzung der III. Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) fortgeführt. Es gibt dreizehn Mitglieder per Amt, acht Mitglieder wurden aus der Landessynode in das Gremium gewählt, darunter sollen mindestens sechs Mitglieder hauptberuflich nicht in einem kirchlichen Anstellungsverhältnis stehen.

Die Gewählten sind: Christine Sobczyk (Kirchenkreis Haldensleben-Wolmirstedt), Anne-Marie Keding (Kirchenkreis Magdeburg), Annett Reisig (Kirchenkreis Elbe-Fläming), Friedhelm Fiedelak (Kirchenkreis Naumburg-Zeitz), Michael Jalowski (Kirchenkreis Greiz), Prof. Karlheinz Brandenburg (Kirchenkreis Arnstadt-Ilmenau), Jennifer Scherf (Kirchenkreis Merseburg) und Michael Kleemann (Kirchenkreis Stendal).

Qua Amt gehören zum Landeskirchenrat: Landesbischof Friedrich Kramer als Vorsitzender; die Regionalbischöfe Propst Dr. Christian Stawenow Mitglieder, Propst Christoph Hackbeil, Propst Dr. Johann Schneider, Pröpstin Dr. Friederike Spengler und die Seniorin des Reformierten Kirchenkreises, Jutta Noetzel; der Präses der Synode, Dieter Lomberg; aus dem Landeskirchenamt Präsidentin Brigitte Andrae (beziehungsweise ihr Nachfolger/ihre Nachfolgerin) sowie die Dezernenten Michael Lehmann, Stefan Große und Christian Fuhrmann und der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Mitteldeutschland, Christoph Stolte.

Der Landeskirchenrat hat 21 Mitglieder. Das Leitungsgremium trifft konzeptionelle Entscheidungen, vertritt die Landeskirche nach außen, erlässt Verordnungen und sorgt für die Umsetzung der Synodenbeschlüsse.

Am morgigen dritten Sitzungstag (16.4.) steht unter anderem die Wahl der Präsidentin beziehungsweise des Präsidenten für das Landeskirchenamt an. Die Kandidaten Almuth Werner aus Erfurt und Jan Lemke aus Magdeburg werden sich heute den Synodalen vorstellen. Der für heute geplante Bericht von zwei Regionalbischöfen wurde auf morgen verschoben.

Hintergrund:

Die Landessynode der EKM besteht aus 80 gewählten und berufenen sowie solchen Mitgliedern, die ihr von Amts wegen angehören. Die Landessynode verkörpert die Einheit und Vielfalt der Gemeinden, Kirchenkreise, Dienste, Einrichtungen und Werke im Bereich der Landeskirche.

