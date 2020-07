Unter dem Motto „Tapetenwechel – Familienerholung in Thüringen“ werden freie Kapazitäten in den Evangelischen Familienferien- und Beherbergungsstätten beworben. Eine Übersicht aller Tagungs und Freizeithäuser der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) finden Sie unter: www.evangelischejugend.de/mitarbeiterbereich/freizeithaeuser. Der Freistaat Thüringen unterstützt finanziell über das Corona-Sonderprogramm „Familienerholung 2020“ den Urlaub Thüringer Familien an ausgewählten Einrichtungen. In der EKM betrifft das die evangelischen Familienferienstätten „Burg Bodenstein“ im Eichsfeld (www.burg-bodenstein.de), das „Haus am Seimberg“ in Brotterode am Rennsteig (www.thueringen.info/haus-am-seimberg.html) und das Kloster Volkenroda im Hainich (www.kloster-volkenroda.de). Informationen und Beratung bietet die Evangelische Arbeitsgemeinschaft Familie (eaf) unter Tel. 0361-7891112.

„Ab sofort können alle in Thüringen wohnhaften Familien sowie Großeltern mit kindergeldberechtigten Kindern einmal in diesem Jahr einen Übernachtungszuschuss für ihren Urlaub in ausgewählten, familienfreundlichen Einrichtungen beantragen“, informiert Ute Birckner, Geschäftsführerin der eaf Thüringen. Familien bekommen unter anderem bis zu sieben Tagen einen täglichen Zuschuss von 20 Euro pro Erwachsener und 15 Euro pro Kind. „Wir bieten familienfreundliche Unterkünfte, teilweise sogar mit Kinderbetreuung, schöne Orte in der Natur und zur Entlastung der Eltern Voll- oder Halbpension“, berichtet Ute Birckner.

Die evangelische arbeitsgemeinschaft familie (eaf) Thüringen ist ein Kompetenznetzwerk für Familien(arbeit) und familienpolitische Interessenvertretung als familienpolitischer Dachverband der EKM im Freistaat Thüringen. Sie setzt sich dafür ein, dass in Kirche, Staat und Gesellschaft familienpolitische Aufgaben wahrgenommen werden.