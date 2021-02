Kirchengemeinden und Einrichtungen der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) laden traditionell am Valentinstag (14. Februar) zu besonderen Gottesdiensten und kulturellen Veranstaltungen ein. In diesem Jahr gibt es weniger Angebote als sonst. Einige Gottesdienste am 14. Januar beziehen sich auch auf die Faschings-Zeit.

In Wasungen wird der traditionelle Gottesdienst am Karnevalssonntag auch auf den Valentinstag Bezug nehmen. Das Motto lautet „Küssen kann man nicht alleine ...“, die Reimpredigt hält Pfarrer Stefan Kunze, die musikalische Leitung hat Kantor Ulf Prieß, die Pfarrfamilie singt. Der Gottesdienst wird vom Rhönkanal um 11.11 Uhr ausgestrahlt und ist auch später noch zu sehen (https://rhoenkanal.de/).

Ein Gottesdienst zum Valentinstag findet um 10 Uhr in der Martinikirche Erfurt statt. Unter dem Motto „Liebe ist nicht nur für die Verliebten da!“ soll es darum gehen, dass Liebe das Fundamentalprinzip eines gelingenden Lebens und darum lebenswichtig für alle ist, informiert Pfarrer Bernhard Zeller. „Wo Liebe ist, gelingt einfach alles: Arbeit, Freizeit, Freund- und Partnerschaft. Wo Liebe fehlt, wird alles freudlos und unnütz: der Erfolg schmeckt schal, die Beziehung wird auswechselbar, das Freizeitvergnügen belanglos! Erstaunlich, dass wir trotzdem nicht alle Kraft in die Liebe investieren“, sagt der Pfarrer. In dem Gottesdienst wird darüber nachgedacht, wie wir die Liebe zum Fundamentalprinzip unseres Lebens machen können. Dazu werden Liebeslieder verschiedenster Couleur wie Volkslieder und Popsongs von einem Mini-Chor und einer Solistin gesungen. Ab 17 Uhr ist der Gottesdienst bei YouTube zu sehen (https://www.martini-luther.de/gemeinde/startseite).

Ein Dorfgottesdienst mit Valentinsmotiven beginnt um 10 Uhr in der Kirche Frankenthal. Die Predigt hält Pfarrer Frank Hiddemann, er wird besonders auf das christliche Verständnis der Liebe eingehen. Musikalisch ist Orgelmusik zu hören. Am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr haben in der Offenen Kirche St. Elisabeth Pfarrer Stefan Körner und die Gemeindepädagogin Anna Hentschel „Sieben Stationen der Liebe“ aufgebaut. „Alle jungen und alten Paare, Suchende und Liebende aller Art“ können sich persönlich segnen lassen, heißt es dazu (https://kirche-gera.net/2021/02/03/offene-kirche-zum-valentinstag/).

Einen Krabbelgottesdienst zum Fasching und Valentinstag gibt es um 10.30 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche in Eisenach. „Der Puppenjunge Paul Müller findet Masken tragen anstrengend. Doch zum Fasching besteht die Gelegenheit, dazu noch eine andere Maske aufzusetzen und sich zu verkleiden“, erklärt Pfarrerin Cornelia Biesecke. Da Valentinstag ist, gibt es noch eine kleine Überraschung.

In Mühlhausen ist um 17 Uhr im Petrihaus ein Valentinsabend geplant. Um Anmeldung wird unter Tel. 0176-39245308 gebeten.

Der Gottesdienst zum Valentinstag in Suhl (17 Uhr) wird in drei Varianten angeboten: Für Mitgestalter auf Zoom, als Livestream auf YouTube und auf einer Leinwand in der Hauptkirche St. Marien. „Mit unserem ersten Online-Format wollen wir gleich richtig anfangen“, erklärt Kreisjugendpfarrerin Anna Böck. Zum Inhalt gehören unter anderem ein Video, eine Segnung „für alle in jedem Beziehungsstatus“ sowie an das Medium angepasste klassische Elemente wie Psalm und Fürbitten. Die Predigt hält eine ehrenamtliche Mitarbeiterin der evangelischen Kirchengemeinde. „Egal ob frisch verliebt, in einer langen Beziehung, allein oder ob es kompliziert ist: Hier kommt jeder auf seine Kosten!“, heißt es dazu. Teilnahme: https://zoom.us/j/7253378059 oder https://youtu.be/--iYlL6kEWc, für das vorherige Sammeln von Gebeten: https://demo.flinga.fi/s/DBPFEPS.

Hintergrund:

Der Valentinstag ist keine moderne Erfindung des Handels, wie oft vermutet wird, sondern besitzt eine lange Entstehungsgeschichte. Dabei wird sowohl von einem Valentin von Rom als auch von einem Valentin von Terni berichtet, die beide den Märtyrer-Tod gestorben seien, da sie nicht von ihrem christlichen Glauben abzubringen waren. Bischof Valentin von Rom lebte im 4. Jahrhundert. Er habe Kranke geheilt und trotz des Verbots des römischen Kaisers Paare getraut und sie mit Blumen aus seinem Garten beschenkt, heißt es. An einem 14. Februar sei Valentinus hingerichtet worden, nachdem er die Tochter seines Gefängniswärters von ihrer Blindheit geheilt und seinen Brief an die Geheilte mit den Worten „Dein Valentin“ beendet haben soll. Heute wird der Valentinstag weltweit als Tag für Verliebte gefeiert, an dem sich Paare beschenken, um ihre Liebe füreinander zu bestätigen.

Die Veranstaltungen am 14. Februar im Überblick:

10 Uhr, Wasungen, Kirche

Gottesdienst am Karnevalssonntag zum Thema „Küssen kann man nicht alleine ...“

Bei Rückfragen: Stefan Kunze, 036941-71509

10 Uhr, Erfurt, Martinikirche

Gottesdienst am Valentinstag

Bei Rückfragen: Pfr. Bernhard Zeller, 0361-78984095

10 Uhr, Frankenthal, Kirche

Dorfgottesdienst mit Valentinsmotiven

Bei Rückfragen: Frank Hiddemann, 0172-4273307 oder 0365-523075

10.30 Uhr, Eisenach, Paul-Gerhardt-Kirche

Krabbelgottesdienst zum Fasching und Valentinstag

Bei Rückfragen: Pfarrerin Cornelia Biesecke, 03691-610703

17 Uhr, Suhl, Hauptkirche St. Marien

Zoom-Gottesdienst zum Valentinstag

Bei Rückfragen: Pfarrerin Anna Böck, 0176-20613048

17 Uhr, Mühlhausen, Petrihaus

Valentinsabend

Bei Rückfragen: Pfarrer Tobias Krüger, 03601-8080044