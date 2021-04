Mit dem Pflanzen einer Ulme am Evangelischen Kindergarten „St. Andreas“ in Kammerforst wurde heute symbolisch der 20. Geburtstag der Stiftung Senfkorn gefeiert. Im Jahr 2001 in Ei-senach von der ehemaligen Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen mit 300.000 Euro gegründet, umfasst das Stiftungskapital heute 6,134 Millionen Euro. In den vergangenen 20 Jah-ren konnte die Stiftung mehr als 150 Evangelische Kindertagesstätten mit einer Fördersumme von über 860.000 Euro unterstützen. Seit 2021 erfolgt die Förderung im gesamten Gebiet der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM). Am 5. Mai soll das Jubiläum der Stiftungs-gründung mit einem Festakt gewürdigt werden.

Gegründet wurde die Stiftung, um einen wirkungsvollen Beitrag für den Erhalt und die Förderung Evangelischer Kindertagesstätten in Thüringen leisten zu können. „Die Kindergärten haben eine lange und gute Tradition. Viele junge Menschen konnten hier prägende Erfahrungen machen, Gemeinschaft erfahren und christlichen Glauben erleben“, betont Dirk Buchmann. „Wie bei ei-nem Baum oder einem Senfkorn beginnt alles ganz klein. Mit Fürsorge und Begleitung kann dar-aus aber etwas Großes erwachsen. Und das möchte die Stiftung Senfkorn auch in den nächsten 20 Jahren erreichen“, so Buchmann.

Mit den jährlichen Erträgen aus dem Stiftungskapital werden die Kindertagesstätten in Thüringen bei der Erhaltung und Erweiterung ihrer Räumlichkeiten und Ausstattung, bei der Fort- und Wei-terbildung ihres Personals sowie bei innovativen Projekten und die Umsetzung guter Ideen finan-ziell unterstützt. Für die Kindergärten und ihre Träger sind das vielfach Maßnahmen, die das ei-gene Budget überschreiten. Im Rahmen des jährlichen Antragsverfahrens und des Aktionstages können sie sich deshalb um eine Förderung bewerben, welche im Regelfall ein Drittel der Ge-samtkosten beträgt.

Aktuell gibt es im Gebiet der EKM 361 Evangelische Kindertagesstätten, in denen rund 28.000 Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt betreut werden.