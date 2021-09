Sehr geehrte Damen und Herren,

Anfang des Jahres wurden die Standorte Wanzleben und Halberstadt im frisch renovierten Kreiskirchenamt Harz-Börde zusammengeführt. Das möchten wir feiern und laden dazu herzlich ein:

Tag der Offenen Tür, Mittwoch, 8. September 2021 von 9:00 bis 19:00 Uhr am Domplatz 50 in Halberstadt.

Das Kreiskirchenamt Harz-Börde ist eines von den 37 Verwaltungsämtern der EKM und ist Dienstleister für die Kirchenkreise Egeln und Halberstadt. Es unterstützt die Kirchengemeinden bei der Erledigung ihrer Verwaltungsaufgaben, insbesondere in den Bereichen des Bauwesens, der Finanzverwaltung, der Friedhofs- und Grundstückverwaltung, beim Personal- und Meldewesen sowie in allen Versicherungsfragen. Dem Kreiskirchenamt obliegt die Erledigung der Verwaltungsaufgaben des Kirchenkreises.

Wir beginnen mit einer Andacht in der Liebfrauenkirche. Anschließend ist Gelegenheit, das Kreiskirchenamt zu besichtigen und bei einem Imbiss miteinander ins Gespräch zu kommen.

Gerne ermöglichen wir für Sie einen begleiteten Rundgang. Auf Wunsch vermitteln wir Gespräche mit dem Amtsleiter Eckart Grundmann oder Matthias Porzelle (Superintendent von Egeln oder Jürgen Schilling (Superintendent von Halberstadt).

Kontakt

Amtsleiter Eckart Grundmann

Kreiskirchenamt Harz-Börde

Standort Halberstadt

Domplatz 50

38820 Halberstadt

Telefon +49 (3941) 6986-0

Telefax +49 (3941) 6986-42