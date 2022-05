Liebe Orgelfreunde!

Der dritte Coronasommer liegt vor uns. Es soll auch wieder ein Orgelsommer werden.

Wir haben gelernt mit der Krankheit umzugehen und dennoch Musik zu genießen. Einige Erfahrung aus den letzten Sommern wollen wir fortführen. Neben der Musik soll es auch immer einen Psalm und eine Liedmeditation zu einem der Choräle geben, die in den Orgelkonzerten gespielt werden. Zum Anderen wollen wir auch in diesem Jahr wieder Studierenden der Ev. Hochschule für Kirchenmusik in Halle die Gelegenheit geben, sich an einer historischen Orgel auszuprobieren. Am Pfingstsonntag, am ersten Junisonntag soll dieses geschehen. Im Juli wird sich dann Anna-Victoria Baltrusch, die neue Dozentin und Leiterin der Orgelabteilung an dieser Schule, mit Barockmusik aus Europa vorstellen. Ein Orgel-Plus-Programm soll es im August geben. Kantor Michaely aus Helmstedt hat sich mit der Gambistin Kerstin-Christiane Olfe verabredet ein Programm für Viola da Gamba und Orgel zu spielen. Aus der Schweiz kommt wieder einmal Andreas Marti zu uns. Mancher erinnert sich vielleicht an ihn. Er hat für das Septemberkonzert Stücke für Orgel und Cembalo angekündigt.

Es verspricht also wieder ein abwechslungsreicher Orgelsommer zu werden.

Kartenvorbestellungen sind in der Regel nicht notwendig. Sollten Sie jedoch mit größeren Gruppen kommen, ist eine Voranmeldung erwünscht. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Wir bitten jedoch am Ausgang jeweils um eine angemessene Spende. Bitte geben Sie die Konzerttermine an Ihnen bekannte Orgelfreunde weiter. Möglichst viele sollen die Möglichkeit haben, eine der ältesten und schönsten Orgeln Deutschlands zu hören.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Peter Mücksch (Pfarrer)

Download Programm-Flyer

Pfingstsonntag | 5. Juni 2022 | 17 Uhr

Junge Organisten an alter Orgel Studierende der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Halle (Saale) spielen Stücke aus Ihrem Studienprogramm.

Sonntag | 10. Juli 2022 | 17 Uhr

Barockmusik aus Europa Anna-Victoria Baltrusch (Halle/Saale) spielt Orgelwerke von Frescobaldi, Bruna, Stanley und Bach

Sonntag | 7. August 2022 | 17 Uhr

Konzert für zwei Königinnen Kerstin-Christiane Olfe (Viola da Gamba) und Mathias Michaely (Orgel) spielen unter dem Motto: „Musikalisches Divertissement mit zwei Majestäten“ Musik für Viola da Gamba und Orgel.

Sonntag | 11. September 2022 | 17 Uhr

Vater unser Andreas Marti (Liebefeld/Schweiz) spielt Kompositionen für Orgel und Cembalo rings um das Thema „Vater unser“.

Vorankündigung für Samstag | 3. Dezember 2022 | 18 Uhr

St. Bartholomäuskirche Hötensleben Weihnachtsoratorium, saxonia musik company Leipzig, Chorgemeinschaft Hötensleben, Kantorei Aschersleben (Kartenvorbestellung unter 039405/358)