Alle wichtigen Social-Media-Plattformen aktualisieren ihre Standards ständig, um sicherzustellen, dass die Community-Regeln in keiner Weise verletzt werden. Facebook versucht außerdem, seine Erkennungsbemühungen weiter zu verbessern, um Inhalte zu entfernen, die gegen die Community-Richtlinien verstoßen. Es wurden hochentwickelte Tools für maschinelles Lernen integriert, um die Benutzer vor Fehlinformationen, Missbrauch, Hassreden und verschiedenen Betrügereien zu schützen.

Facebook behauptet, mit seinen maschinell erlernten Modellen, die der Plattform helfen können, 99,5% der gefälschten Facebook-Konten zu löschen, bevor sie von den Nutzern gemeldet werden, einen ziemlichen Erfolg erzielt zu haben.

Unabhängig davon, wie erstaunlich und fortschrittlich diese maschinell erlernten Modelle sind, sind Menschen erforderlich, um die maschinengenerierten Entscheidungen zu überprüfen. Und manchmal verpassen menschliche Rezensenten aufgrund ihrer Einschränkungen einige wichtige Dinge und gehen ihr besseres Urteilsvermögen durch und richten dann Chaos auf der Plattform an.

Maschinenmodelle können wachsende Probleme identifizieren, aber menschliche Eingaben sind weiterhin erforderlich. Als nun die COVID-19-Pandemie die Welt traf und viele Facebook-Büros geschlossen wurden, wurde die Belegschaft stark reduziert. In solchen Fällen war es unerlässlich, ein System zu schaffen, mit dem die Unsicherheit bei vom Menschen erzeugten Entscheidungen genauer abgeschätzt werden kann.

Daher hat Facebook jetzt ein System namens CLARA (Confidence of Labels and Raters) erstellt und bereitgestellt. Es wird bei Facebook verwendet, um genauere Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig den Einsatz von Betriebsressourcen zu reduzieren. Dieses System verbessert den menschlichen Entscheidungsprozess. Es fügt der menschlichen Entscheidung eine Ebene des maschinellen Lernens hinzu und bewertet die Kapazität einzelner Bewerter. Dies hilft bei der richtigen Entscheidung bezüglich verschiedener Inhalte, basierend auf der Genauigkeit der Bewertungen in der Vergangenheit.

Wenn ein menschlicher Prüfer beschließt, etwas zu entfernen, arbeitet CLARA als Echtzeit-Vorhersagedienst und überprüft und bewertet diese Entscheidung anhand der Vorhersagen eines Maschinenmodells zusammen mit der Referenz aus beiden früheren Genauigkeitsberichten.

CLARA, das jetzt bei Facebook bereitgestellt wurde, wird voraussichtlich eine erhebliche Verbesserung der maschinell erlernten Modelle bewirken. Dadurch werden die Durchsetzungsergebnisse reibungsloser, effizienter und genauer. CLARA kann im Vergleich zu einem normalen System eine effiziente Nutzung der Etikettierressourcen ermöglichen. In einer Produktionsbereitstellung hat Facebook herausgefunden, dass CLARA im Vergleich zu Mehrheitsstimmen rund 20% aller Bewertungen einsparen kann.