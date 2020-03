Auch in diesem Jahr begleiten wir wieder Eltern, die ihre still geborenen Kinder verabschieden müssen, auf ihrem schweren Weg. Nach einer Andacht in der Kapelle des Servatii-Friedhofs (Wipertistraße), gehen

wir gemeinsam auf den Kinderfriedhof, um die Kleinen unter Gottes Wort beizusetzen.

Neben den in den letzten Wochen betroffenen Eltern sind auch diejenigen eingeladen, die ein Kind zu Zeiten verloren haben, als es noch kein Angebot der Begleitung und keinen Ort für die Trauer gab. Bitte begleiten

Sie diesen schweren Gang mit Ihrer Fürbitte.