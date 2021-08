Der 23. Bonhoeffertag im ehemaligen Ferienhaus der Familie Bonhoeffer in Friedrichsbrunn bei Thale greift den Schwerpunkt "Familie(n)leben: Familienleben – Familie leben" auf. Am 29. August soll mit Gottesdienst, Vorträgen und Gesprächen diesem Thema nachgegangen werden, kündigte der Verein Bonhoeffer-Haus Friedrichsbrunn an.

Der Tag beginnt um 11 Uhr mit einem Gottesdienst im Garten des Hauses in der Waldstraße 7. Liturgie und Predigt hält die promovierte Theologin Saskia Lieske, die als Ortspfarrerin im Pfarrbereich Thale tätig ist. Der Posaunenchor Thale unter Leitung von Kirchenmusikdirektorin Christine Bick begleitet den Gottesdienst musikalisch.

Nach einem Mittagessen im Garten des Café Bonhoeffers, zubereitet von Besitzerin Gabriela Zehnpfund mit ihrem Team, werden die Besucher eingeladen, miteinander über Familien-Erfahrungen ins Gespräch zu kommen.

Um 14 Uhr beginnen in der Bonhoefferkirche von Friedrichsbrunn – unter Einhaltung der dann geltenden Corona-Regeln – Vorträge, Gesprächsimpulse und Diskussionen. Dazu sind als Referenten eingeladen: Pfarrerin Jutta Koslowski, die die Lebenserinnerungen der jüngsten Tochter Susanne Dreß herausgegeben hat, referiert über Ehe, Kindererziehung, kulturelles Leben und politisches Engagement im Hause Bonhoeffer. Im zweiten Teil des Nachmittags gibt Insa Schöningh, Bundesgeschäftsführerin der evangelischen Arbeitsgemeinschaft Familie und Mitverfasserin der EKD-Studie "Zwischen Autonomie und Angewiesenheit. Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken", einige Denkimpulse zum Thema "Familie leben heute".

bonhoefferhausfriedrichsbrunn.wordpress.com