Darüber muss man doch auch mal reden ...!

Bla bla bla ... Immer nur bla bla bla? Nicht bei uns! In unserer digitalen Austauschrunde gehts heiß her - Ehrenamtliche dürfen sich mal richtig aufregen, jammern und Luft ablassen. Aber das wars noch lange nicht! Dann gehts erst richtig los, denn wir suchen nach Lösungen und gehen dem Problem auf den Grund. Lust mitzumachen? Am 9.11. um 20 Uhr gehts wieder los. Sei dabei und meld dich an bei michaela.lachert@ekmd.de