Vorzeigbarer Vogtländer sucht neue Partnerin. Ich bin vielseitig interessiert, häuslich und Gott hat mir einen hintergründigen Humor gegeben. Meine Einfühlsamkeit hilft mir, mit allen Menschen gut auszukommen. Ich bin modebewusst, kontaktfreudig und man schreibt mir ein angenehmes Erscheinungsbild zu. Ich radle gerne, gehe schwimmen, genieße Theater, Konzerte und Kabarett. Im Lobpreisteam unserer Gemeinde singe ich und spiele Gitarre. Als evangelischer Christ arbeite ich aktiv in meiner Gemeinde mit. Beruflich bin ich selbstständig und daher ortsgebunden. 2020 verstarb meine Frau. Ich bin 70 Jahre alt, 168 cm groß und wiege ohne Brille 80 Kilo. Gerne würde ich noch einmal eine glückliche Partnerschaft eingehen und mit Dir den goldenen Herbst des Lebens genießen. Für den Osterhasen habe schon mal einen Wunschzettelgeschrieben: Du solltest ein freundliches und aufgeschlossenes Wesen sein, modisch gekleidet und Nichtraucher. Für mich kommt nur eine schlanke Partnerin in Frage mit Sinn für Zärtlichkeit. Gerne darfst Du ein paar Jährchen jünger sein und auch kleiner. Die Haarfarbe ist mir nicht so wichtig, aber es sollte eine geben. Und nun kommt‘s: Ich kann mir nur eine Partnerin vorstellen, die ebenfalls eine lebendige Beziehung zu Gott hat und mit der ich auch zusammen beten kann. Na denn, lieber Osterhase, mach dich mal auf die Suche und versteck die Frau nicht zu schwer. Über einen netten Brief mit einem hübschen Foto würde ich mich freuen. – Bitte keine Partnervermittlung! Zuschriften bitte an: Evangelisches Medienhaus – Chiffre KSOGH502, Postfach 22 15 61, 04135 Leipzig