Singe, lache gern und freue mich am Leben, das ich gern mit einem Partner teilen möchte. Genuss für mich ist gesundes Essen und die Natur, politisch stehe ich auf der Seite der Schöpfung, Inhalte sind mir wichtig. Bin 56 Jahre alt und wohne in Erfurt. Ich freue mich auf Ihre Zuschrift an: Evangelisches Medienhaus GmbH – Chiffre GH-011122 Postfach 22 15 61, 04135 Leipzig.