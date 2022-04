Der kleine Ort Röblingen am See liegt im Mansfelder Land, im Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda. Es ist ein Dorf, das normalerweise nicht viel von sich reden macht. Am Sonntag Quasimodogeniti, 24. April, aber schon:

Von Claudia Crodel

Dann kommt der Radio-Gottesdienst von MDR-Kultur aus der St. Stephanikirche in Röblingen. „Auch der Deutschlandfunk übernimmt ihn. Er wird also bundesweit ausgestrahlt“, freut sich Carola Ritter, Referentin für Theologie und Ökumene am Evangelischen Zentrum für Frauen und Männer der EKD mit Sitz in Hannover.

Gemeinsam mit dem Team Evangelische Frauenarbeit in Deutschland, das sich als Stimme der Frauen in Kirche und Gesellschaft versteht, gestaltet sie diesen Gottesdienst zum Auftakt des bundesweiten Frauensonntags.