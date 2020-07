Offen: Verkehrte Kirchen

In den Sommermonaten stellt die EKM auf ihrer Internetseite verlässlich geöffnete Kirchen vor. Die Dorfkirche St. Johannes in Hämerten (l.) im Kirchenkreis Stendal gehört wie die Kirche in Dornburg im Kirchenkreis Elbe-Fläming zu den Gotteshäusern, deren Kirchturm nicht – wie sonst üblich – im Westen, sondern im Osten über dem Altar "verkehrt" steht.

In der EKM ist etwa ein Drittel der gut 4000 Kirchen und Kapellen geöffnet. Mit dem Projekt „Offene Kirchen“ geht es der EKM um die Fragen: Gehen wir auf Menschen zu? Wie offen sind wir für Menschen, die auf der Suche sind, auch wenn sie nicht uns suchen? Wie können wir mit dem Schatz unserer Kirchen wuchern? Die Aktion startete im Reformationsjahr 2017.

8 ekmd.de/offenekirchen