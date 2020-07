„Auch wenn man hier von dicken Mauern umgeben ist, fühlt man sich dem Himmel nah", so steht es im Gästebuch der Kirche St. Nikolaus in Schmira. Die Pilger-kirche im Kirchenkreis Erfurt begeht in diesem Jahr ihr fünfjähriges Jubiläum. "Seit 2015 haben über 200 Pilger hier übernachtet. Einen Pilgerhund hatten wir auch schon. Der musste aber draußen schlafen", berichtet Gemeindepädagogin Friederike Hempel, eine von 20 Ehrenamtlichen, die sich hier engagieren. Dieser Sommer sei wie gemacht für diese Art Urlaub, meint Hempel: „Eine Pilgerweisheit besagt: ›Es löst sich im Gehen‹. Das hilft in unruhigen Zeiten wie diesen." Für St. Nikolaus gibt es ein Hygienekonzept, Desinfektions-mittel stehen zur Verfügung, und durch das großzügige Platzangebot können auch die Abstandsregelungen eingehalten werden.