Kampagne der EKM: Bereits in mehreren Kirchenkreisen wird gut sichtbar an Kirchen – wie an der Marktkirche in Halle – Stellung bezogen zu einem heiß diskutierten Thema.

Von Claudia Crodel

An der Turmseite der halleschen Marktkirche hängt seit Dienstagmorgen ein Banner der EKM. „Impfen ist Nächstenliebe“ steht darauf. Natürlich habe man sich im Kirchenkreis mit der Frage auseinandergesetzt, ob man mit dem Aufhängen des Banners nicht dazu beiträgt, noch mehr zu polarisieren. „Doch wir finden, es ist gut, darauf hinzuweisen, dass Impfen wichtig ist“, sagt Hans-Jürgen Kant, Superintendent des Kirchenkreises Halle-Saalkreis. Die Landessynode habe auf ihrer Tagung in Erfurt genau aus diesem Grund den Beschluss zur Kampagne getroffen.