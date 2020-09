Kirche und Katastrophe

Was trägt? In der deutschen Gemeinde am Newski-Prospekt in Sankt Petersburg wurden uns einige Erinnerungsstücke gezeigt. Darunter eine zerschlissene, kleine Bibel.

Von Matthias Rost

In der Mitte des Buchdeckels, dort, wo die Daumen lagen, wenn beide Hände die Bibel umgriffen hatten: eine tiefe Mulde. Wie viele Stunden, Nächte, Jahre hatte die Besitzerin ihre Bibel so in Händen gehalten?! Wie oft hatten ihre Hände sich in der Not an dieses Buch, an diesen unbegreiflichen Gott, an sein Wort geklammert, ihre Daumen in unbeschreiblichem Schmerz in diese Mulde gepresst?!

Wieviel Leid, Not, Verlust, Hunger, Verbannung, Entbehrung, welche persönlichen und geschichtlichen Katastrophen waren in dieser Mulde versammelt?!