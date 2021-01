Von Martin Borowsky

An der Atlantikküste, Trauer um meine Mutter, ein Pastor aus Zaire, im protestantischen Tempel, das Grab auf unserem sandigen Dorffriedhof, umgeben von Gräbern der britischen Soldaten, die bei der Verteidigung der Freiheit – unserer Freiheit – auf der Insel Oléron fielen. Ein Jahrhundert, europäische Geschichte, Tiefenschichten.

"Coronata. 33 Gesänge aus der Stille“, so lautet der Titel des neuen Gedichtbands von Christian Meyer-Landrut, das mich in diesen stillen Tagen, im zweiten Lockdown, in der Trauer begleitet. An der Südspitze, an der Grande Plage, in der Kirche von La Cotinière. Ein gelber Einband, er leuchtet auf den Fotos, im Sand, auf der verrosteten Boje, im Fischernetz.