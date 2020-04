»Die Beine waren schmerzfrei und gehbereit - bei wunderbarem Wanderwetter." Eberhard Grüneberg ist in Schmalkalden. Es ist noch ein weiter Weg bis Assisi, bis zu seinem Sehnsuchtsort.

Der ehemalige Diakonie-Chef aus Eisenach begibt sich mit dem Eintritt in den Ruhestand auf eine Pilgertour. 1.368 Kilometer zu Fuß von Eisenach bis Assisi. Über diesen besonderen Aufbruch in seinem Leben erzählt er in seinem Buch "Zu Fuß zu Franziskus". Warum sich die Herbergssuche schwierig gestaltet, berichtet Eberhard Grüneberg im vierten Teil der G+H Video-Lesung.

Buchtipp Grüneberg, Eberhard: Zu Fuß zu Franziskus. Von Eisenach nach Assisi auf der Via Romea, Wartburg Verlag, 192 Seiten, ISBN 978-3-86160-572-0, 16 Euro

Mehr Informationen zum Buch bei der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig.

Wenn die Vorbereitung fehlt: Aufbruch verschoben