Comedian Wigald Boning beschreibt sich selbst als „begeisterten Beter“. „Ich habe mich lange vom Glauben ferngehalten", so Boning. In einer Krise habe er aber keinen Ausweg gewusst als zu beten, und das seitdem beibehalten. Beim Beten denke er nicht zuerst an Jesus Christus. „Ich bedanke mich in erster Linie für das Privileg, dabei sein zu dürfen“, erklärte er. Mit 18 Jahren sei er aus der Kirche ausgetreten. Er könne sich jedoch vorstellen, „die Sache mal wieder zu ändern“.

FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg hält Kirche und Seelsorge in der Corona-Krise für "existenzrelevant für die Menschen". Mit dem Begriff "systemrelevant" habe sie dagegen Bauchschmerzen, sagte die Bundestagsabgeordnete. "Dabei kommt zu kurz, dass letztlich jeder Mensch systemrelevant ist." Während des Corona-Lockdowns habe sie sich indes gewundert, wie wenig über den zeitweisen Ausfall von Gottesdiensten und über die Seelsorge in Krankenhäusern und Altenheimen diskutiert wurde. "Es ist wichtig, Menschen aufzusuchen, um sie in schwierigen Situationen zu begleiten."

Rocksänger Heinz Rudolf Kunze hat eine bessere finanzielle Unterstützung für freie Künstler in der Corona-Krise gefordert. Die Bemühungen der Bundesregierung beschränkten sich auf staatliche Theater und Konzerthäuser, so Kunze. «Uns freie Entertainer hat niemand so recht im Blick.» Die Corona-Krise zähle zu den einschneidendsten Momenten seines Lebens, erklärte der Musiker, der kürzlich ohne Honorar in einem Online-Gottesdienst für die hannoversche Landeskirche auftrat. «Wir waren sonst eine behütete Generation.» Dass ein ganzes Land wie ein Computer heruntergefahren werde, so der 63-Jährige, sei vorher kaum vorstellbar gewesen.

Für die ehemalige Präsidentin des Deutschen Bundestages, Rita Süssmuth, ist der Glaube elementar für das Leben. Die 83-Jährige betonte, dass sie eine Besonderheit in der Beziehung zu Gott sehe, die aber "zu wenig von uns Christen vertreten“ werde. „Es gibt kein einseitiges Gottesverhältnis! Wir brauchen Gott – aber er braucht auch uns Menschen. Denn von uns hängt es ab, ob die Botschaft gelebt wird“, so die CDU-Politikerin.