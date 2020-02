Müslitüten im Taufbecken: Künstlerin gestaltet Gottesdienst

Das war für manche schwer zu ertragen: Leere Müsli-tüten landen im Taufbecken, Schokoriegel-Verpackungen schweben von der Empore herab. Der Müll im Altar-raum gehörte zur Performance von Swaantje Güntzel. Die Hamburger Künstlerin verstreute am vergangenen Sonntag während eines Gottesdienstes in der Lutherkirche in Osnabrück Plastikabfälle. Die Zeit sei reif für solche Grenzüberschreitungen, erklärt die 47-Jährige nach dem «Anderen Gottesdienst». Das Format, das mit ungewöhnlichen Impulsen Menschen ansprechen will, gibt es seit fast 15 Jahren. Mit der Aktion sollte auf den gedanken-losen Umgang der Menschen mit Abfall aufmerksam gemacht werden. «Es gibt keinen heiligen Ort, der noch frei wäre von Müll», sagt Pastorin Ina von Häfen, die den Müll zuvor gemeinsam mit ihrem Team in der Umgebung der Lutherkirche gesammelt hatte.