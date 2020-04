US-Realität zu Zeiten des Virus

Außer Kontrolle: Das Coronavirus hat die Illusion geraubt, man könne seine Zukunft kontrollieren. Der Tod ist plötzlich wahrscheinlicher geworden. Eigentlich ein Thema für Seelsorger in den USA, eine Nation, die angeblich um ein Vielfaches „gläubiger“ ist als Europa. Doch so einfach ist das nicht.

Von Konrad Ege

Auf den Bildschirmen sieht man in New York City Gefrierlastwagen für die Leichen. Den ersten Coronavirus-Todesfall gab es in den USA am 29. Februar. Nun sind die Vereinigten Staaten das Land mit den meisten Coronavirus-Toten.

Horrormeldungen kommen aus Pflegeheimen und Gefängnissen. Dort können die Menschen nicht einmal Abstand halten. Man liest von Beschäftigten in Lebensmittel­läden, die sich anstecken.