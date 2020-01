Peking (idea) – In China sollen am 1. Februar neue Vorschriften für alle religiöse Gemeinschaften in Kraft treten.

„Religiöses Personal“ müsse dann die vollständige Unterwerfung aller Mitglieder ihrer Gemeinschaften unter die Kommunistische Partei Chinas unterstützen, fördern und umsetzen. „Religiöse Organisationen“ sind verpflichtet, die Prinzipien und die Politik der Partei in ihren Reihen zu verbreiten und zu lehren. Die lokalen Religionsbehörden müssen über alle Aktivitäten der Gläubigen informiert werden.