Erfurt (epd) - Die neue Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) setzt ihre Online-Tagung am Donnerstag mit weiteren Personalentscheidungen und der Beratung von Kirchengesetzen fort. Unter anderem sollen Ausschüsse besetzt sowie Vertreter der Synode in den Landeskirchenrat entsendet werden. Zudem geht es um die Nachfolge der Präsidentin des Landeskirchenamtes, Brigitte Andrae. Sie geht zum 1. Juli in den Ruhestand.

Um die Nachfolge von Andrae bewerben sich die beiden Juristen Almuth Werner und Jan Lemke. Sie werden sich am Nachmittag den Synodalen vorstellen. Die Wahl selbst findet am Freitag statt.

Wichtig ist auch die Wahl von insgesamt acht Männern und Frauen in den Landeskirchenrat. Dem 21-köpfigen Gremium gehören qua Amt auch Landesbischof Friedrich Kramer, vier Regionalbischöfe und eine Regionalbischöfin, die Seniorin des Reformierten Kirchenkreises, Jutta Noetzel, der Präses der Synode, Dieter Lomberg, sowie die Verwaltungsspitze der EKM mit der künftigen Präsidentin oder dem neuen Präsidenten und drei Oberkirchenräten sowie der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Mitteldeutschland, Christoph Stolte, an. Der Rat trifft zwischen den halbjährlichen Tagungen der Synode wichtige Entscheidungen.

In den vergangenen Jahren kam es dabei wiederholt zu heftigem Streit. Einige der Synodalen kritisierten, dass das Kirchenparlament bei einigen Beschlüssen des Rates nicht einbezogen wurde. Konkret ging es um eine Petition für ein Tempolimit im Bundestag, die Nichtverlängerung der Dienstzeit von Landesbischöfin Ilse Junkermann und ein Bußwort zum Verhalten der Kirche in der DDR.