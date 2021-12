Plätzchenbacken, Weihnachtsbasteln, Krippenspielrolle lernen - was steht noch auf Ihrer Dezember-Liste? Und: Wie viele Häkchen haben Sie schon gesetzt - keines? Willkommen im Klub! Na, das fängt ja schon mal gut an, das Jahresende.

Zugegeben, Backideen, Bastelanleitungen oder Spieletipps werden Sie in der letzten Ausgabe Ihrer Kirchenzeitung nicht finden. Das können andere - und wahrscheinlich sogar besser. Einen besonderen Service aber bieten wir unseren Lesern auch in diesem Jahr. Mit unserer Andacht für Zuhause fällt das hygienekonforme Daheimbleiben für alle, die keinen Gottesdienst an Heiligabend besuchen können, gar nicht so schwer. Für Gemeindebriefredaktionen haben wir dazu noch ein extra Weihnachtsschmankerl. Unsere G+H-Andacht haben wir online in drei verschiedenen Versionen zum Download bereitgestellt: als Faltblatt zum Selbstausdrucken, als professionelles Print-Dokument und als Webversion für Ihre Homepage.

Ein Engel für das Kindeswohl: Eine Weihnachtsmeditation von Friedrich Kramer, Landesbischof der EKM

Josef: Die Weihnachtserzählung von Thomas Begrich.

Rückblick und Ausblick

Von 3G bis Dreifaltigkeit: Wir haben die Schlaglichter und Höhepunkte des Jahres 2021 für Sie zusammengetragen.

Wir haben die Schlaglichter und Höhepunkte des Jahres 2021 für Sie zusammengetragen. Der Kern unseres Glaubens: Die Auslegung der Jahreslosung von Anhalts Kirchenpräsident Joachim Liebig.

Rätseln und gewinnen

Das große Weihnachtsrätsel: Bleistift spitzen und attraktive Preise gewinnen. Unter anderem verlosen wir die Faksimile-Ausgabe des ersten Bestsellers der Druckgeschichte, "Das Septembertestament".

Für all jene, die ihre Lektüre der Kirchenzeitung schon weit vor dem Fest beendet haben, gibt es in der aktuellen Ausgabe TV-Tipps für die Feiertage, darunter Fernsehgottesdienste und ausgewählte Sendungen. Das verkürzt das Warten - und beschäftigt auch die lieben Kleinen. Die Plätzchen wollten ja noch gebacken werden! Obwohl, Heiligabend ist das dann wohl zu spät. Also lieber direkt mit dem Nachwuchs vors Gerät. Am 24. Dezember wird um 12.45 Uhr und 20.40 Uhr der Kurzfilm „Paule und das Krippenspiel“ im KiKA ausgestrahlt. Im Abendprogramm trifft man dann mit Kaiserin, Carmen und Kevin auf ein bekanntes Trio. Das Erste zeigt um 20.15 Uhr «Sissi», im ZDF lädt Carmen Nebel Zeitgenossen auf eine Alm in Tirol, und Sat.1 bringt den Familienklassiker «Kevin - Allein zu Haus».

Ob allein zu Haus oder mit Abstand im Gottesdienst: Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Christfest! Bleiben Sie gesund und behütet - und auch im neuen Jahr bestens informiert mit Ihrer Kirchenzeitung.

Weihnachtsandacht für Zuhause