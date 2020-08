... ist der «Erdüberlastungstag» nach hinten gerückt. Das sei das erste Mal seit Jahren, wie die Umweltorganisation Global Footprint Network mitteilte. Ihren Berechnungen zufolge fiel der Tag in diesem Jahr auf den 22. August. 2019 war es der 29. Juli. Der Tag markiert den Zeitpunkt, an dem die Weltbevölkerung so viele natürliche Ressourcen verbraucht hat, wie die Ökosysteme des Planeten im gesamten Jahr erneuern können.