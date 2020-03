Sachsens neuer Landesbischof: Ertrinkenden muss man helfen

Tobias Bilz, Sachsens frisch gewählter evangelischer Landesbischof, hat angesichts der angespannten Flüchtlingssituation an der türkisch-griechischen Grenze zur Barmherzigkeit aufgerufen. Kirche setze Zeichen dafür, dass Menschen, denen gerade Schaden geschehe oder die am Ertrinken seien, geholfen werde, sagte Bilz dem MDR. Kirche sei nicht für die Tagespolitik zuständig: "Wir sind dafür zuständig, dass es im Land ein Klima von Barmherzigkeit gibt und dass man sagt, jeder Mensch ist gleich wertvoll", erklärte der 55-jährige Theologe.

Bilz war am Samstag auf einer Sondersynode in Dresden zum Nachfolger des zurückgetretenen Landesbischofs Carsten Rentzing gewählt worden. Am 25. April wird der neue Landesbischof feierlich in sein Amt eingeführt. Das Oberhaupt der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens wird jeweils auf zwölf Jahre gewählt. (epd)