Die christlichen Gemeinden der Stadt laden herzlich ein zu einem Ökumenischen Gottesdienst und zum Miteinander im Gemeindehaus der Adventgemeinde (Schmale Straße 46) und im Garten an der Aegidiikirche.

Alt und Jung, Allein und in Familie sind wir zusammen und feiern Pfingsten. Neben dem lebendigen Gottesdienst gibt es einen Mittags-Imbiss, ein kleines Programm wird vorbereitet, für die Kinder gibt es Angebote aus der „Haltestelle“ an der Aegidiikirche.