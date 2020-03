Während sich die diesjährigen Konfirmanden am 26.04. im Gottesdienst „nur“ vorstellen, stehen sie am Tag ihrer Konfirmation auf ganz andere Weise im Mittelpunkt des Festgottesdienstes: Ihnen wird zugesagt, dass Gottes Liebe weiter reicht und länger hält als nur während der Konfirmandenzeit. Er ist erlebbar und verlässlich dabei, wenn wir Menschen (egal welchen Alters) durch die Höhen und Tiefen unseres Lebens gehen. Er verspricht nicht nur Trost für die Tage, an denen wir uns untröstlich fühlen, sondern freut sich mit uns über Gelingendes und Liebevolles und bestärkt uns, wenn wir vor wichtigen Entscheidungen stehen. Dass wir das Fest der Konfirmation traditionell am Sonntag Rogate (Betet!) feiern, macht auf schöne Weise deutlich, dass die Beziehung zwischen Gott und den Menschen Bewegung in zwei Richtungen braucht: Seine Liebe und Ermutigung sucht Antwort in unserem Gebet, Vertrauen und Handeln.