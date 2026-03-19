  • 19. März 2026, 20:00 Uhr

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
Kirche des Nazareners wird Mitglied

gepostet von: Online-Redaktion
Foto: ACK

Frankfurt a.M. (epd). Die Kirche des Nazareners ist als Vollmitglied in die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) aufgenommen worden. Das teilte die ACK im Anschluss an ihre 258.
Mitgliederversammlung mit. Seit 2018 war die Freikirche bereits Gastmitglied.

ACK-Vorsitzender Christopher Easthill bezeichnete die einstimmige Aufnahme als «ermutigendes Zeichen» für die Ökumene. Der Bezirkssuperintendent der Kirche des Nazareners im deutschen Bezirk, Ingo Hunaeus, sagte, man sei dankbar für das ernsthafte Bemühen um sichtbare Einheit der Kirchen in Deutschland.

Die Kirche des Nazareners ist eine evangelische Freikirche mit Wurzeln in der Heiligungsbewegung. In Deutschland gehören ihr rund 1.100 Mitglieder in etwa 20 Gemeinden an. Weltweit zählt die Kirche nach eigenen Angaben rund 2,7 Millionen Mitglieder. Sie ist Mitglied des Weltrats methodistischer Kirchen.

Der ACK gehören nun 20 Kirchen an, weitere fünf Kirchen sind Gastmitglieder und fünf ökumenische Organisationen haben Beobachterstatus. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind das Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung sowie der Kontakt zu anderen ökumenischen Organisationen.
Autor:

Online-Redaktion

Folgen

Sie möchten diesem Profil folgen?

Verpassen Sie nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melden Sie sich an, um neuen Inhalten von Profilen und Orten in Ihrem persönlichen Feed zu folgen.

Jetzt anmelden und folgen
53 folgen diesem Profil

Weitere Beiträge zu den Themen

ACK Mitglied

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.

Jetzt anmelden und kommentieren
Jetzt kommentieren

Video einbetten

Es können nur einzelne Videos der jeweiligen Plattformen eingebunden werden, nicht jedoch Playlists, Streams oder Übersichtsseiten.

Abbrechen

Karte einbetten

Abbrechen

Social-Media Link einfügen

Es können nur einzelne Beiträge der jeweiligen Plattformen eingebunden werden, nicht jedoch Übersichtsseiten.

Abbrechen

Code einbetten

Funktionalität des eingebetteten Codes ohne Gewähr. Bitte Einbettungen für Video, Social, Link und Maps mit dem vom System vorgesehenen Einbettungsfuntkionen vornehmen.
Abbrechen

Beitrag oder Bildergalerie einbetten

Abbrechen

Schnappschuss einbetten

Abbrechen

Veranstaltung oder Bildergalerie einbetten

Abbrechen

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.

Jetzt anmelden und beitragen