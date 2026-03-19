Frankfurt a.M. (epd). Die Kirche des Nazareners ist als Vollmitglied in die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) aufgenommen worden. Das teilte die ACK im Anschluss an ihre 258.

Mitgliederversammlung mit. Seit 2018 war die Freikirche bereits Gastmitglied.

ACK-Vorsitzender Christopher Easthill bezeichnete die einstimmige Aufnahme als «ermutigendes Zeichen» für die Ökumene. Der Bezirkssuperintendent der Kirche des Nazareners im deutschen Bezirk, Ingo Hunaeus, sagte, man sei dankbar für das ernsthafte Bemühen um sichtbare Einheit der Kirchen in Deutschland.

Die Kirche des Nazareners ist eine evangelische Freikirche mit Wurzeln in der Heiligungsbewegung. In Deutschland gehören ihr rund 1.100 Mitglieder in etwa 20 Gemeinden an. Weltweit zählt die Kirche nach eigenen Angaben rund 2,7 Millionen Mitglieder. Sie ist Mitglied des Weltrats methodistischer Kirchen.

Der ACK gehören nun 20 Kirchen an, weitere fünf Kirchen sind Gastmitglieder und fünf ökumenische Organisationen haben Beobachterstatus. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind das Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung sowie der Kontakt zu anderen ökumenischen Organisationen.