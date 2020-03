„Wir wollen alle fröhlich sein“ – so klingt es in einer bekannten Ostermelodie und so wollen wir es in unsere Herzen schreiben. Lassen Sie uns auf die frohe Osterbotschaft hören. Lassen sie uns gemeinsam die Osterbotschaft zum Klingen bringen. Und wer weiß, vielleicht sind ja auch in der einen oder anderen Nische Osternester versteckt . Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Gemeindechor.