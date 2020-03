Festliche Musik des Barocks mit dem Ensemble „Banchetto musicale“

Das Ensemble „Banchetto musicale“ in der klassischen Besetzung mit Cembalo, Blockflöte und Violoncello agiert ausgehend vom Interesse an allen Musikstilen in einem weitgesteckten, musikalischen Arbeitsfeld. Dabei hat es sich nicht auf die Pflege bestimmter Epochen oder Stile festgelegt, sondern hält immer wieder Ausschau nach wenig bekannten Charakterstücken, denen der Geist des Unverbrauchten anhaftet.

In diesem besonderen Benefizkonzert spielen KMD Sigrid Wagner-Schluckebier – Blockflöte, Birgitt Saeger – Violoncello und Klaus Saeger am Cembalo. Wir dürfen neugierig und gespannt sein auf Werke von Joachim Quantz, Willem de Fesch, Giulio de Ruvo, Arcangelo Corelli, Domenico Gabrieli. Natürlich kommen auch Werke von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Telemann zu Gehör.

Die Musiker verzichten zu Gunsten der Aegidiikirche auf ihre Gage. Mit dem Erlös soll die Renovierung des großen mittelalterlichen Kreuzes im Chor der Kirche unterstützt werden.

Am Ende des Benefizkonzertes wird daher um eine Spende gebeten.