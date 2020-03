Meinen Glauben mit allen Sinnen wahrnehmen – das kann ich im Abendmahl. Wir sind eingeladen, an Jesu Tisch zusammen zu kommen. In diesem Jahr wird es am Gründonnerstag erstmalig eine Abendmahlsfeier für Kinder geben.

Herzliche Einladung daher an alle Kinder und interessierten Eltern, am Gründonnerstag um 17.00 Uhr in der Aegidiikirche die Geschichte des letzten Abendmahls zu hören und gemeinsam Abendmahl zu feiern.