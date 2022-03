Eine ungewöhnliche bundesweite Aktion zum Schutz des freien Sonntags hat in der vergangenen Woche in Erfurt Station gemacht: Bei der Thüringer Staatskanzlei übergaben Vertreter von Kirchen, Gewerkschaften und Sportverbänden einen Teil einer überdimensionalen "Picknickdecke" an Ministerpräsident Bodo Ramelow. Sie riefen den amtierenden Bundesratspräsidenten auf, sich in der Länderkammer für den Sonntagsschutz einzusetzen.

Begonnen hatte die Aktion im Juni 2021 auf Markt- und Kirchenplätzen, in Innenstädten und Fußgängerzonen. Auf rund 300 Quadratmetern Stoff hatten die Teilnehmenden über 1700 Argumente für einen arbeitsfreien Sonntag festgehalten.

(kna)