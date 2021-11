Fünf mögliche Gründe, warum Sie Magenschmerzen haben

Bereits in Redewendungen findet man Hinweise auf mögliche Ursachen von Magenschmerzen: Etwas schlägt uns auf den Magen, oder wir müssen eine schlechte Nachricht erst einmal verdauen. Diese Formulierungen legen nahe, dass dem Magenschmerz nicht immer körperliche Ursachen zugrunde liegen. Stress und Kummer schlagen auf den Magen, aber auch ungesundes und zu üppiges Essen können der Auslöser für das Stechen im Oberbauch sein.



Magenschmerzen - Definiton und Ursachen



Das Schmerzempfinden ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Nicht nur die Art - brennend, stechend, drückend, als Krämpfe, bohrend - sondern auch die Intensität variiert dabei. Allen gemeinsam ist jedoch der Ort der Beschwerden: links bis mittig im Oberbauch. Die Beschwerden können kurzzeitig auftreten oder länger bestehen bleiben. Auch Magenkrämpfe, anfallsartige Schmerzen in kurzen Abständen, sind dabei keine Seltenheit.

Häufig werden Magenschmerzen von weiteren Symptomen, wie Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Durchfall, Appetitlosigkeit oder Aufstoßen begleitet. Die Ursachen sind dabei meist harmlos, nur in wenigen Fällen steckt eine ernsthafte Erkankung dahinter. Häufiger als organisch bedingte Magenschmerzen sind solche, die durch unseren Lebensstil bedingt oder zumindest verstärkt werden.

Gründe für Magenschmerzen können sein

• Magenschmerzen aufgrund von Erkrankungen

• Ernährungsbedingte Magenschmerzen

• Psychisch bedingte Magenbeschwerden

• Medikamentenunverträglichkeit

• Lebensstil

Magenschmerzen aufgrund von Erkrankungen



Magenschmerzen, die auf Erkrankungen zurückzuführen sind, betreffen nicht immer den Magen selbst. Neben einer Magenschleimhautenzündung oder einem Magengeschwür können auch Erkrankungen des Verdauungstraktes Magenschmerzen verursachen. Hierzu gehören Magen-Darm-Infektionen, eine Lebensmittelvergiftung, ein Zwölffingerdarm-Geschwür oder eine Entzündung der Bauspeicheldrüse. Besonders bei Frauen zeigt sich ein Herzinfarkt häufig statt mit den klassischen Schmerzen in der Brust mit Ausstrahlen in den linken Arm durch plötzliche Schmerzen im Oberbauch.

Treten starke Magenschmerzen immer an der gleichen Stelle auf, kann dies auf organische Ursachen hindeuten.

Ernährungsbedingte Magenschmerzen



Magenschmerzen, die zwar sehr unangenehm, aber dennoch harmlos sind, entstehen zumeist durch eine falsche Ernährung. Magenschmerzen nach dem Essen können auftreten, weil dieses zu fett, zu scharf und vor allem zu üppig ausfiel. Außerdem gibt es eine Reihe von Nahrungs- und Genussmitteln, welche die Magenschleimhaut reizen und deshalb Schmerzen und Sodbrennen begünstigen. Dazu gehören:

• zu fettes oder zu scharfes Essen

• Alkohol und Nikotin

• Coca Cola und andere stark kohlensäurehaltige Getränke

• Kaffee

• Zwiebel, Kohl, Bohnen und Zitrusfrüchte

• Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Wenn Sie häufig Magendrücken oder Sodbrennen nach dem Genuss dieser Lebensmittel bemerken, sollten Sie diese reduzieren oder ihre Ernährung ganz umstellen.

Psychisch bedingte Magenschmerzen



Unser Bauchgefühl trügt uns nicht: Magenschmerzen können auch psychische Ursachen haben. Im enterischen Nervensystem wird nicht nur die Verdauung gesteuert, sondern es steht auch in Verbindung mit unserem Gehirn. Wisschenschaftler vermuten hier einen Zusammenhang bei den berühmten Bauchenscheidungen. Schlechte Nachrichten, seelische Belastungen oder unangenehme Situationen und Konflikte können uns also buchstäblich auf den Magen schlagen.

Stress ist ein häufiger Auslöser von Magenschmerzen. Chronischer Stress kann sogar zu organischen Erkrankungen, wie einem Magengeschwür führen. Steuern Sie rechtzeitig gegen und sorgen Sie für Erholungs- und Entspannungsphasen zum Ausgleich. Auch psychisch bedingte Essstörungen, wie Magersucht oder Bulimie, können die Gründe für Magenbeschwerden sein.

Medikamentenunverträglichkeit

Auch eine Reihe von Medikamenten stehen in dem Ruf, Magenschmerzen zu verursachen. Dazu zählen vor allem rezeptfreie Entzündungshemmer und Schmerzmittel. Viele von ihnen gehören zur Wirkstoffgruppe der NSAR Medikamente, sogenannte nicht-steroidale Antirheumatika und reduzieren die Bildung der schützenden Magenschleimhaut. Auch Magenbeschwerden bei der Einnahme von Antibiotika kommen vor.

Lebensstil

Ein häufiger Grund für wiederkehrende Magenschmerzen ist allerdings auch ein ungesunder Lebensstil. Hastiges Essen zwischen Tür und Angel sorgt dafür, dass viel Luft in den Magen gelangt, ebenso wie schlecht gekaute Nahrungsmittel.

Magenschmerzen - was tun?



In vielen Fällen helfen bereits einfache, natürliche Mittel.

• Eine Wärmflasche oder ein warmes Körnerkissen auf dem Bauch wirkt krampflösend und entspannend

• Kräutertees, wie Kamille, Fenchel, Pfefferminze und Melisse beruhigen und entspannen die verkrampfte Muskulatur

• Ingwerwasser kann überschüssige Magensäure mildern und Übelkeit vertreiben

• Bauchmassagen helfen vor allem bei Verstopfung

Bei stressbedingten Magenschmerzen ist es wichtig, für den nötigen Ausgleich zu sorgen. Ein Hobby ist eine wertvolle Hilfe für den Seelenhaushalt. Dies kann eine Sportart, Malen, Tanzen oder alles andere sein, was Ihnen Freude bereitet. Bewegung macht den Kopf frei, besonders im Freien und in der Natur. Es muss nicht immer Joggen oder Radfahren sein, auch ein Spaziergang tut vielen Menschen gut. Autogenes Training, Tai Chi, Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen kann für Sie das Entspannungsmittel der Wahl sein. Möchten Sie keinen Kurs besuchen, hören Sie eine Entspannungs-CD auf dem Sofa.

Ernährungsbedingte Magenschmerzen, die durch Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten entstehen, können Sie nur umgehen, wenn sie die Auslöser meiden. Viele Menschen vertragen keinen Frucht- oder Milchzucker oder sind auf bestimmte Nahrungsmittel, häufig Nüsse oder Meeresfrüchte, allergisch. Um dies herauszufinden, sollten Sie sich an einen Facharzt wenden. Manchmal hilft jedoch bereits das Führen eines Ernährungstagebuches, in welchem Sie das Auftreten der Beschwerden festhalten und dahinter notieren, was Sie davor gegessen haben.

Magenschmerzen sind oft auch säurebedingt, das heißt, dass der Magen zu viel Magensäure produziert. Auslöser können bestimmte Nahrungs- und Genussmittel wie Kaffee, Nikotin und Alkohol sein. Hier helfen Hausmittel, die die überschüssige Säure binden, wie Haferflocken, Heilerde oder Leinsamen. Auch rezeptfreie Medikamente aus der Apotheke, sogenannte Säurehemmer, binden überschüssige Magensäure. Sie helfen in diesen Fällen zuverlässig und schnell.

Wann zum Arzt?



Die Hauptursache für Magenschmerzen ist in der Regel harmlos. Es kann jedoch von Laien nicht immer zuverlässig eingeschätzt werden, wann es besser ist, einen Fachmann aufzusuchen. In folgenden Fällen sollten Sie zum Arzt gehen:

• Die Schmerzen treten über mehrere Tage hinweg auf oder kommen immer wieder

• Außergewöhnlich starke Schmerzen mit oder ohne Krämpfe

• Begleitsymptome wie Erbrechen oder Blut im Stuhl

• sich keinem Ereignis, wie zum Beispiel zu üppigem Essen oder Medikamenten, zuordnen lassen

• Kolikartige Schmerzen, eventuell begleitet von Fieber oder Schwindel

• harter Bauch mit starker Berührungsempfindlichkeit

Wenn sich die Schmerzen in der Intensität kontinuierlich steigern und der Allgemeinzustand sich gleichzeitig verschlechtert, sollten Sie den Notarzt rufen. Symptome wie Todesangst, starkes Erbrechen, Schwindel, Kreislaufprobleme, Druck- und Engegefühl in der Brust oder Atemnot können auf Vergiftungen, Koliken, einen Darmverschluss oder Herzinfarkt hinweisen.