10 Möglichkeiten, wie das ätherische Rosmarinöl Ihr körperliches Wohlbefinden verbessern kann

Sein würziges, holziges Aroma erinnert uns an Urlaub unter südlicher Sonne, denn im Mittelmeerraum hat der Rosmarin seine Heimat. Viele kennen ihn nur als Gewürz, aber Rosmarin ist eine uralte Heilpflanze und ätherisches Rosmarinöl hat eine ausgeprägte Wirkung für unsere Gesundheit und gegen viele Krankheiten.

Was ist ätherisches Rosmarinöl?



Ätherisches Rosmarinöl wird aus dem blühenden Kraut des Rosmarinstrauches durch Wasserdampfdestillation gewonnen. Für einen Liter des ätherischen Öls benötigt man etwa 80 – 100kg Pflanzenmaterial, was einer relativ hohe Ausbeute entspricht.

Rosmarinöl enthält viel Cineol, und etwas weniger Campher, 2-Ethyl-4,5-dimethylphenol, 1 – Pinen. In geringen Mengen ist Borneol enthalten, eien Verbindung die mit Campher verwandt ist.

Cineol ist eine Verbindung, die auch im wesentlichen für die typischen Eigenschaften von Eukalyptus verantwortlich ist.

Campher ist auch ein wesentlicher Bestandteil des ätherischen Campheröls. Campher aktiviert das zentrale Nervensystem, wirkt schleimlösend und durchblutungsfördernd. Auf der Haut hinterlässt es einen kühlenden Effekt.

Pinene sind Vorstufen von Campher und besitzen einen terpentinartigen Geruch. Sie kommen in vielen ätherischen Ölen vor.

Die Verbindung, die auf den komplizierten Namen 2-Ethyl-4,5-dimethylphenol hört ist dagegen typisch für ätherisches Rosmarinöl.

Die Zusammensetzung von Rosmarinöl variiert stark und ist von verschiedenen Wachstumfaktoren wie Klima, geographische Lage oder Bodenqualität abhängig. Deshalb gibt es ganz verschiedene Chemotypen von Rosmarinöl, die sich in ihrer Wirkung deutlich unterscheiden. Alle Chemotypen stammen aber von derselben Pflanze, Salvia rosmarinus oder Rosmarinus officinalis genannt.

Chemotyp Borneon

In Spanien gedeiht Rosmarin vom Chemotyp Borneon, der sich durch einen hohen Gehalt an Campher auszeichnet. Aufgrund seiner pharmakologischen Eigenschaften eignet sich dieses ätherische Öl bei Muskelbeschwerden, Hautproblemen und auch Haarausfall. Außerdem fördert es die Menstruation und stärkt das Immunsystem.

Chemotyp Cineol

Dieses ätherische Rosmarinöl aus Nordafrika ähnelt in seinen pharmakologischen Eigenschaften den typischen Erkältungsölen. Schließlich ist Cineol die Hauptkomponente von Eukalyptus, einem Klassiker gegen Erkältungen. Dieser Chemotyp ist aber auch gegen seelische Probleme wirksam und hilft bei Nervosität, Antriebslosigkeit oder Gedächtnisschwäche.

Chemotyp Verbenon

Dieses ätherisches Öl wird aus französischem Rosmarin gewonnen und enthält im Wesentlichen verschiedene Monoterpene und Ketone. Es stärkt besonders das Verdauungssystem und weil psychische Probleme oft daher kommen, dass uns etwas buchstäblich „auf die Leber geschlagen“ hat, kann es auch bei seelischen Verstimmungen helfen.

Was kann ätherisches Rosmarinöl für die Gesundheit tun?

Rosmarin ist ein altes Heilmittel der Volksmedizin, das in letzter Zeit das Interesse der Wissenschaft geweckt hat. So gibt es immer mehr Untersuchungen die die altbekannten Heilwirkungen bestätigen und neue Effekte aufdecken.

Rosmarin fördert das Wachstum der Haare

Rosmarinöl stärkt die Haarfollikel und verlängert die Phasen, in denen sie aktiv sind und Haare produzieren. So wirkt es Haarausfall entgegen. Das zeigte ein Experimet, bei dem die Teilnehmer über einem Zeitraum von sechs Monaten täglich eine Kopfmassage mit verdünntem Rosmarinöl erhielten. Anschließend war das Haupthaar deutlich dichter. Das Ergebnis war durchaus mit einem herkömmlichen Haarwuchsmittel vergleichbar. Das ätherische Öl beruhigte auch die Kopfhaut und reduzierte die Schuppenbildung.

Rosmarinöl für die Haut

Wegen seiner antimikrobiellen und entzündungshemmenden Eigenschaften kann Rosmarinöl die Haut pflegen und gegen verschiedene Erkrankungen sie Akne, Ekzeme, Abszesse, aber auch fette und ölige Haut helfen. Außerdem lindert es Cellulite und fördert die Wundheilung

Rosmarinöl verbessert die Leistung des Gehirns

Das ätherische Öl hemmt die Acetylcholinesterase und verlangsamt damit den Abbau des Botenstoffes. So bleiben die Nervenzellen länger aktiv und die Signalübertragung gestärkt. Das verbessert das Konzentrationsvermögen und kann sogar das Fortschreiten von Alzheimer Demenz verlangsamen.

Rosmarinöl reduziert Stress

Stress hat viele Gesichter. Eine Studie untersuchte die Auswirkung von Rosmarin auf Prüfungsstress. Als Messwert wählten sie den Puls, denn ein schneller Puls ist ein Indikator für akuten Stress und eine von Angst geprägte Grundhaltung ist. Durch die Inhalation von Rosmarinöl vor und während der Prüfung sank der Puls der Teilnehmer im Vergleich zur Kontrollgruppe, bei der keine Änderungen festgestellt wurden, um 9%.

Eine andere Studie zeigte, dass durch die Inhalation von Rosmarinöl der Kortisonspegel im Speichel der Versuchspersonen um fast ein Viertel sinkt.

Erhöhte Kortisonwerte schwächen das Immunsystem und können unter anderem zu Beschwerden wie Stimmungsschwankungen und Schlaflosigkeit führen.

Rosmarinöl macht munter

Rosmarin ist ein ausgezeichnetes Hausmittel gegen Müdigkeit und geistige Erschöpfung. Es macht frisch und belebt den Geist. Das kann man sogar daran messen, wie sich die Gehirnströme durch die Applikation des Öls verändern.

Rosmarinöl für Herz und Kreislauf

Bei allgemeinen Durchblutngsstörungen, Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen oder niedrigem Blutdruck kann die anregende Wirkung von Rosmarinöl helfen. Vorsicht: Aus dem gleichen Grund darf das Öl bei hohem Blutdruck nicht angewandt werden.

Rosmarin hemmt Entzündungen und stärkt die Gelenke

Entzündungen im Gewebe können dazu führen, dass Gelenke anschwellen, schmerzen und steif werden. Eine Studie zeigte, dass eine 15-minütige Kniemassage mit Rosmarinöl drei mal pro Woche die Beschwerden einer rheumatoiden Arthritis um 50% reduzierten. Vermutlich hemmt das Öl die Migration weißer Blutkörperchen in das entzündete Gewebe und reduziert dadurch die Freisetzung von entzündungsfördernden Stoffen.

Rosmarin stärkt das Verdauungssystem

Ätherisches Rosmarinöl stimuliert die Produktion von Gallenflüssigkeit. Das sind immerhin mehrere hundert Milliliter pro Tag und das kann zu einer deutliche Reduktion des Cholesterinspiegels führen, da beide Verbindungen um denselben Ausgangsstoff konkurrieren.. Es verbessert auch die Lebertätigkeit und eine eingeschränkte Leberfunktion kann wiederum Symptome wie Müdigkeit, Antriebslosigkeit oder Verdauungsprobleme hervorrufen.

Die Anwendung von ätherischem Rosmarinöl



Rosmarinöl eignet sich für die Aromatherapie oder andere Wege der Inhalation. Es ist erwiesen, dass die Wirkstoffe durch die Atmungsorgane in den Blutkreislauf gelangen. Ätherische Öle können die Barriere von Haut oder Schleimhäuten leicht durchdringen, so dass das Öl auch topisch auf die Haut aufgetragen sehr wirksam ist. Dabei wirkt es sowohl durch die Nase als auch direkt über die Haut.

Ätherisches Rosmarinöl ist hoch konzentriert und darf nicht unverdünnt auf die Haut aufgetragen werden. In Verbindung mit einem Trägeröl eignet es sich sehr gut als Massageöl mit wohltuender Wirkung für die Muskeln oder als Einreibung auf der Brust bei Atemwegsbeschwerden.

Wer seiner Verdauung etwas Gutes tun will, kann seine Speisen mit ein bis zwei Tropfen des ätherischen Öls würzen.