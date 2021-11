Adventskonzert in Bad Liebenwerda

Am Sa, 27. November, 19.00 Uhr, am Vorabend des 1. Advent, erklingt in der Nikolai-Kirche Bad Liebenwerda das Weihnachtsoratorium des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns, dessen 100. Todestag im Dezember begangen wird.

Camille Saint-Saëns’ Weihnachtsoratorium ist durch seinen lateinischen Text ein oratorisches Werk, das überall auf der Welt Freunde gefunden hat. Die romantische Atmosphäre und Klanglichkeit entsteht auch durch den Einsatz der Konzertharfe und der Orgel. Der Schlusschor "Tollite Hostias" - "Lobsinget Gott dem Herrn" ist schon ein Hit in vielen Chören!

Zu Beginn des Konzertes erklingen Harfenvariationen von Samuel Rosseau, Adventsmusik von Bach, Mendelssohn, Lauridsen, sowie der berühmte Pachelbel-Kanon. Die Klänge schwingen zwischen Empore und Altarraum hin und her, der Trost der Adventszeit wird spürbar!

Es freuen sich auf dieses Konzert: Vokalensemble Elbe Elster (Ltg. Werner Mlasowsky), Kantoreien Bad Liebenwerda (Ltg. Dorothea Voigt) und Elsterwerda (Ltg. Ronny Hendel), Ensemble Charpentier. Ulrike Staude - Sopran, Monika Zens- Alt, Christopher Bradley - Tenor, Daniel Blumenschein - Bass, Solveig Lichtenstein und Ronny Hendel - Orgel, Julia Pritz – Harfe.

Vorverkauf bei:Tourist-Info Bad Liebenwerda 035341|6280, Augenoptik Weizsäcker 035341|2728, Reformhaus Müller Elsterwerda 03533|201815,00 € / erm.13,00 € / Schüler und Studenten 8,00 € / Kinder bis 12 J. freiAbendkasse ab 18 Uhr: 16,00 € / 14,00 € / 8,00 €

Hygienekonzept: Voraussichtlich gilt 2 G: Bitte halten Sie am Eingang die bereits ausgefüllte Rückseite Ihrer Eintrittskarte, Ihren Lichtbildausweis sowie den Impf- bzw. Genesenennachweis bereit (soweit am Tag nicht andere Vorschriften gelten).