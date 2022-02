Am Sonntag, dem 27. Februar, wird Pfarrer Kropp in einem Gottesdienst in Großmehlra aus seinem Dienst im Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen verabschiedet. Der Gottesdienst beginnt um 14.00 Uhr in der St. Vitus Kirche.

Als Pfarrer im Entsendungsdienst kam Sebastian Kropp im August 2018 in den Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen. Hier war der gebürtige Schneeberger (Erzgebirge) zuständig für das Pfarramt Körner-Menteroda mit den Kirchengemeinden Körner (einschließlich Volkenroda und Hohenbergen), Obermehler, Großmehlra, Urbach und Menteroda.

Die vergangenen Jahre waren besonders durch die Corona-Pandemie geprägt, durch die das soziale Leben besonders im ländlichen Raum auf ein Minimum reduziert wurde. Dieser besonderen Herausforderung ist Pfarrer Kropp mit ermutigenden Akzenten, wie zum Beispiel telefonischen Gesprächsangeboten, entgegengetreten. Dabei konnte Sebastian Kropp seine seelsorglichen Praxiserfahrung weiter stärken, so dass er nach Beendigung seines Entsendungsdienstes nun auf eine Stelle in der spezialisierten Seelsorge in Südthüringen wechselt.

Die Pfarrstelle Körner-Menteroda soll baldmöglichst wiederbesetzt werden.

Die Vakanz-Vertretung übernimmt Pfarrer Andreas Möller.