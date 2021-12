Die Christvespern am Heiligabend entfallen leider. Dafür wird, wie schon im letzten Jahr, die Kirche von 16:00 bis 18:30 Uhr für weihnachtliche Andacht geöffnet sein - mit biblischen Lesungen, Stille, Gebet und Segen und natürlich auch Musik.

Das Krippenspiel wird online zu sehen sein und die Christnacht soll (so die aktuellen Planungen) ab 23 Uhr gestreamt werden. Links finden sich am Heiligen Abend auf der Webseite der Gemeinde jakobuskirche-ilmenau.de.

Die Gottesdienste am 1. und 2. Feiertag finden jeweils um 10 Uhr statt.

Hinweis: Es gilt in jedem Fall die 3-G-Regel und in der Kirche ist das Tragen einer FFP2-Maske ab dem 24.12. obligatorisch. Vielen Dank, wenn Sie dafür Verständnis zeigen und sich daran halten.