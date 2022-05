Sa. 21. Mai | 19:30 Uhr | St. Jakobuskirche Ilmenau

Das Weihnachtsoratorium I - III

Bachchor Ilmenau, Weimarer Barockensemble,

Solisten: Sopran - Elisabeth Schmeißer,Alt - Marie Bieber, Tenor - Kristian Sørensen, Bass - Eckberth Junghanns

Leitung - Hans-Jürgen Freitag

Kartenvorverkauf in der Ilmenau-Information: 22 und 18 €, Abendkasse: 24 und 20 €,

SchülerInnen und Studierende 10 € (2. Empore), freier Eintritt für Geflüchtete

Das Weihnachtsoratorium im Frühjahr - so weit, so launig. Es ist ja nicht gesagt, dass Jesus Christus am 25.12. geboren ist, der 21.5. ist genau so wahrscheinlich. Die Idee: es ist jetzt schon das zweite Mal, dass das WO ausgefallen ist, also jauchzen und frohlocken wir so bald wie möglich. Eigentlich eine sehr stimmige Idee und doch will einem in dieser Kriegszeit das Jauchzen nicht so recht über die Lippen. Wie kann ich denn jubeln, wenn hier bei uns in Europa ein furchtbarer Krieg tobt? Im Grunde eine Frage, die sich bei aller positiver Lebensäußerung, bei allen Konzerten mit Pauken und Trompeten stellt und das nicht erst jetzt. Der Krieg und das unmenschliche Leid sind ja ständige Begleiter, nur jetzt sind sie räumlich so nahe gerückt. Die Antwort: Trotzdem! Gültiger Jubel, gerade wenn er aus dem Herzen kommt, muss immer auch das Leid mitdenken, sonst ist er in unserer Zeit nicht wahrhaftig. Trotz alledem und alledem, das hat dann eine subversive Kraft, trotzdem anjubeln und jauchzen gegen das Leid, gegen die Ungerechtigkeit und auch gegen den Krieg.

(Hans-Jürgen Freitag)