Ich möchte einmal einige Gedanken mit euch teilen. Es ist ein Gedicht, welches sich nicht zwangsweise reimen muss. Jedoch befreit es mich und andere sicherlich auch, wenn aus tiefer Seele gesprochen wird. Wenn Gefühle sich vermitteln lassen.

Einsamkeit verlässt mich nicht,

keine Liebe ist in Sicht.

Doch ist das wirklich so?

Kann es nicht anders sein?

Zweisamkeit – ein schönes Gefühl.

Doch, was wenn ich was andres fühl?

Ich weiß es nicht, ich fühl es jetzt.

Was hat mich nur so tief verletzt?

Ein Licht geht auf,

mein Herz wird warm.

Ich weiß, die Zeit, sie kommt.

Und die Einsamtkeit wird gehn.

